DORTMUND "Get on Stage": Von Freitag bis Sonntag drehte sich in der Aula am Ostwall alles um Hip-Hop, klassischen Tanz, Afro-Beat und Ballett. Fast 700 junge Tänzer im Alter zwischen sechs und 27 Jahren präsentierten in 58 Gruppen in vier Altersklassen das Ergebnis monatelangen Trainings. Wir zeigen die besten Bilder des Festivals. mehr...