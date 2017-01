Düsseldorf (dpa/lnw) Nach fast einem Jahr schließt der Untersuchungsausschuss «Silvesternacht» des NRW-Landtags heute in seiner letzten öffentlichen Sitzung die Vernehmung von Zeugen ab. Seit Februar vergangenen Jahres untersucht der Ausschuss, wie es in der Silvesternacht mehr...

Duisburg/Hennef (dpa/lnw) Bei zwei Bränden haben Rettungskräfte am Sonntag zwei Menschen nur noch tot aufgefunden. In einem Fall in Duisburg rief das eine Mordkommission der Polizei auf den Plan: Dort brannte in der Nacht ein Einfamilienhaus aus, in der verbrannten Wohnung mehr...